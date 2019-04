Eetrisse jõuab pärnakate verivärske raadiokuuldemäng

Kui tavaliselt salvestatakse kuuldemängu jupiti, lõigatakse, töödeldakse ja erihelisid saab vajadusel kinni püüda kusagil mujal, siis siin tuleb kõik helid tekitada reaalajas. Näitlejate haardeulatuses on hunnik esemeid ja kogu stuudio on kaetud mikrofonidega.

“On vaja luua ruumiline helimaailm, et kuulaja tunneks, mis toimub lähedal, mis õues, kes omavahel koos räägivad ja kes on samal ajal kusagil hoopis teises kohas. Kogu selle ruumi loomine helide abiga on väga suur ülesanne. See nõuab näitlejailt ülitäpset tehnilist oskust ja keskendumist, psühholoogilist valmisolekut, kohalolu,” selgitas lavastaja Viidas.