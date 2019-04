Vilma Kuusk: Olukorrast Pärnu rannaniitudel

Nende karjatamise algusest peale sai selgeks, et ohideed süüakse ära. Tegin ettepaneku orhideede poolest esinduslikumad kohad koplites omakorda aiaga piirata, neid ainult niita ja niide koristada. Ei peetud vajalikuks. Nüüd leidub õitsvaid orhideid ainult väljaspool karjaaeda ja neidki vähe. Koplites valisin jälgimiseks endised esinduslikumad erineva suurusega levialad. Nüüd pole seal enam midagi imetleda. Kohati on rasked lihaveised koplid mätlikuks või poriseks tallanud ja pilliroogu on endiselt palju.