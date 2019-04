Anu Jürisson: Suvepealinn ka pärast Weekendi?

Olen viimasel ajal ausalt öeldes natuke mures Eesti suvepealinna kultuurielu jätkusuutlikkuse pärast. Mitte niivõrd sellepärast, et Pärnusse viimastel suvedel kümneid tuhandeid külalisi toonud elektroonilise muusika suurüritust Weekend Festivali siin enam ei toimu. Rohkem sellepärast, et järjest kuulen aastaid suvepealinnas muid, väiksemaid festivale vedanud kaaslinlastest korraldajaid nentimas, et nad on väsinud ja veeretavad loobumismõtteid.