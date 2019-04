Muusikakooli avatud uste päeval kuuleb rohkemat kui viiulit ja flööti

Õppejuhataja Maarja Talts rääkis, et eelkõige on eesmärk näidata neid instrumente, mille mängijaid praegu väga palju ei ole. Nii on näiteks fagoti ja kontrabassiga, mis tunduvad esmapilgul rasketena. “Kui lapsed näevad aga esimest korda seda pisikest triibulist mesimummu-fagotti, tundub pill ligitõmbavam,” märkis Talts. “Silmad lähevad kohe särama.”