Villu Kangur: Teen vaid asju, mis mulle meeldivad

Terava sule, väga hea sõna­kasutuse ja erilise huumorimeele tõttu on ta ajakirjandusväljaannete hinnatud kaasautor ja kuigi akadeemiline haridus mehel puudub, on tema väljaütlemised targad ja nauditavad lugeda sotsiaalmeediaski.

Kelleks ennast peate: kas luuletajaks, laulusõnade autoriks, humoristiks, stsenaristiks või veel kellekski?

Mul on imagomääratlusega alati raskusi olnud. Õnneks pole selle nimetus egotripp. Kõige lihtsam oleks ju väita, et tegelen sellega, mida sülg parasjagu suhu toob. Hiljaaegu meenutas mu tädi, et ma olla lapsena öelnud: “Tööle ma küll elus kusagile ega kunagi ei lähe. Loodan, et elatan end ära vaid oma peaga.”

Kui selle kõrvalt veidigi aega üle jääb, teen seda, mis mõnikord harva ka erutab. Selleks on mulle aga piitsa vaja! Ühe asja olen ometi elus ära õppinud: ära rapsi kunagi vastu oma tahtmist. Ilm on tühikargajaid täis, see on nende pärusmaa, aga minu oma on vedelda une piiril, kuniks miski vahel veel erutab.