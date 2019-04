Oma 128. ja just puhka­miseks mõeldud riigi väljavalimine käis just nii, nagu pealkiri ütleb. Aasta varem olime läbi sõitnud Kesk-Ameerika, seejärel käinud Aafrika läänerannikul ja Kagu-Aasias. Oli aeg näha ja tunda midagi pisikest, puhast, sooja ja rahu ise. Valisime müstilise Repiblik Seseli – nii on selle riigi nimi kõige levinumas ja ametlikus kreooli keeles. Levikult teise ehk inglise keele kohaselt on see Republic of Seychelles. Kuid kasutame oma kirjatükis riigi kreooli­pärast nime.