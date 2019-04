Piltuudis: vereloigud meenutavad Pärnu südalinnas pöörast „pidu“

"Nädalavahetusteti on patrull ikka suht tihti Bermudas, ju ei saanud siis ōigel hetkel jaole," nentis linlane. "Aga kus on siin linnas kojamehed, koristajad? Apteki-esine on olnud kaks hommikut kõiksugust rämpsu, konisid, viinapudeleid ja muud sellist täis. Pole päris kena vaatepilt, eriti kui tegu on peatänavaga, kus nädalavahetusteti jalutavad pered, turistid ja linnarahvas."