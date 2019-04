Siitkandi tantsuõpetajad peavad pärnakate edu valemiks erilist tantsukäekirja ja õpilaste-juhendajate vastastikust usaldust. Samuti täheldavad pedagoogid, et peale on kasvanud järgmine põlvkond. “Noored teevad noortega uut kvaliteeti. Vanad võivad rahulikult pensionile minna,” naljatas tantsukooli WAF Dance juht Meeli Pärna pärast finaali, kus võideti kolm auhinda kolmest. “Kõik, kes finaali jõudsid, said midagi.”