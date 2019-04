Eestlanna lõpetas maailmakuulsa Fjallräveni polaarmatka

Lünekund teatas finišis otseülekandes, et tal läheb lausa fantastiliselt, ja avaldas heameelt, et kõik osalejad suutsid retke lõpetada. Lisades, et koertega hüvasti jättes tuli tal pisar silma.

Suurim õppetund, mille Lünekund retkelt kaasa võtab, on meeskonnatöö tähtsus. “Töö koerte ja meeskonnaga, üksteise aitamine. Rakendijuhi kuulamine: kui ta ütleb, et me peame midagi tegema koerte heaks, teeme seda. Kui ta ütleb, et peame sööma või jooma, siis sööme või joome,” rääkis Lünekund.