Toomas Alatalu: Vastasseis Eestis, mõtlemist Soomest

Sestap põigakem pühapäeval Soomes toimunud valimiste tulemustesse. Minu silmis on neis olulisim mitte see, et Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) sealne analoog Põlissoomlased (PS) said teise tulemuse sotsiaaldemokraatide järel, vaid see, et pärast võidukaid valimisi aprillis 2015 langes PSi reiting ruttu kaheksa protsendini ja püsis seal selle aasta jaanuarini. Pühapäeval aga ilmnes, et see on hoopis 17,5 protsenti, mis tagas 540 000 häält (3,1 miljonist). Millega põhjendada PSi madalat reitingut oktoobrist 2015 jaanuarini 2019?