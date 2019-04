Vambola Paavo: Viie kallima riigi hulka

Eesti majanduses ja eriti kütuseturul toimuv on kui imede õu. Tööülesannete tõttu tuleb mul olla palju mujal riikides ja tekib kõrvutamise moment. Hiljutine Poolas käik andis sellele kinnitust. Kui Eestis sarjatakse kõrgeid kütuse hindu, siis poolakad teevad seda vähem. Seal püsivad tanklates hinnad kuid stabilised vaatamata barrelihinna kõikumisele. Nii palju, kui on Poolamaal tanklakette, on igal eri hinnad. Varssavi ümbruses on kütus kallim ja Kesk-Poolas odavam. Gdanskis ja Masuurias jäävad hinnad vahepealsele tasemele. Kui meil kerkis hind aprilli esimese dekaadi lõpus kuus–seitse senti, siis Poolas poole vähem (10–14 grossi). Praegu maksab bensiin Poolas 5,24 ja diisel 5,32 zlotti liiter. Jagage see number enam-vähem neljaga ja saate meie hinnad. Käibemaks on nagu meilgi 20 protsenti.