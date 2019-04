Tüüpiline töötu: keskharidusega ja parimas eas

Töötukassa Pärnumaa osakonna juhataja Gerli Metsa sõnutsi on töövõimereform registreeritud töötute arvu viimastel aastatel mõnevõrra tõstnud. Vähenenud töövõimega inimesed, kes varem olid kodus ja said töövõimetuspensioni, on nüüd tulnud tööturule. Märtsi lõpu seisuga Pärnumaal registreeritud 2472 töötu hulgas on neid 888.