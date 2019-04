Fotograaf Marjaana Vaher: ­­­Vau! Mul on nii äge tütar!

Fotograaf Marjaana Vaher kiikab oma Rüütli tänava stuudio valge diivani paremal käel istuva 14aastase tütre, kunstihingega Elis Vaheri poole. Ta pilgus on emaõnn. “Nägin vahel, kuidas tal oli joonistades nii hea olla. Temast kiirgas sisemist rahulolu ja rõõmu. Seda on emana...,” katkestas ta hetkeks ja kogus end. “Emana pole midagi paremat, kui näha, et laps on leidnud oma loomingulise väljundi.”