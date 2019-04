Martin Karro: Euroopa Liit aitab unistusi ellu viia

ELiga liitumine andis meile võimaluse osa saada toetustest. 15 aastaga on Eestile välja makstud ligikaudu kuus miljardit eurot. ELi struktuurivahendite üks eesmärke on vähendada majanduslikke arenguerinevusi nii liikmesriikide kui nende endi eri regioonide vahel. Kui suuremad tõmbekeskused saavad ise investeeringutega hakkama, siis maapiirkondadesse, kuhu ettevõtetel on palju riskantsem investeerida, on lisatoetust kindlasti vaja, et neis paigus jaguks inimestel tööd ja tegevust ning inimesed saaksid unistused kodukohas ellu viia. Kuigi linnastumine on ülemaailmne protsess, saame üht-teist ära teha, et meie maakohtades oleks elu, ettevõtlikke inimesi ning nende loodud ja pakutavaid tooteid-teenuseid, lasteaedu ja koole, kultuuriüritusi ja taastatud kultuuripärandit. Rõõmu oma kodukohast.