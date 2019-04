Enduurohooaeg saab avalöögi

“Eesti enduurohooaega mahub sel aastal kümme võistluspäeva,” teatas Eesti mootorrattaspordi föderatsiooni pressiesindaja Helen Urbanik. “Uuendusena lähevad tänavu kõik enduurosprindi- ja muud võistlused ühtsesse Eesti meistri- ja karikavõistluste arvestusse. Peale traditsiooniliste klasside on sellest hooajast lisandunud harrastajate Kärnatajad 2T ja 4T – need on mõeldud meistri- ja karikasarja arvestuses mitteosalevatele võistlejatele.”