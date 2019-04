Liikumisharrastajad annavad „Teeme ära!“ talgupäevale oma panuse prügijooksuga

Osaleda võivad kogu Eestist kõik soovijad, kes leiavad sobiva raja. Distantsi alampiir on viis kilomeetrit, ülempiir puudub. Aja peale ei võistelda ja rada võib läbida joostes, käies, kepikõndides või jalgrattal. Motoriseeritud abi kasutamine arvesse ei lähe.

Prügijooksul kaasalööjatel tuleb pärast jõukohase vahemaa läbimist edastada korraldajale 8. maiks www.2silda.ee vormi kaudu projektis osalemise kohta tõestus, kus on kirjas läbitud distants ja pilt kogutud prügist. Võimaluse korral palutakse edastada kogutud prahi kaal.

Plogging'u algatasid kolm aasta tagasi Rootsis ultrajooksjad, kes kombineerisid jooksmise ja keskkonnahoiu: liikuja eesmärk on teel ettejäävat prügi korjata, et see hiljem nõuetekohaselt ära anda.