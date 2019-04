Muuseum võttis pühadeks kapist välja 21 aastat tagasi skandaali tekitanud “Püha õhtusöömaaja”

12 pilti, mis kogusse kuulusid, olid nüüdisaegses võtmes käsitletud uue testamendi stseenid. Kui pühakirjas sõitis Jeesus Kristus linna eeslil, siis fotograafi teosel näeb meest geiparaadile rattaga sõitmas. Sellest ka kirikute ja pühameeste pahameel. Ent Ohlsoni eesmärk oli oma töödega näidata, et Jeesus töötas ja püüdis aidata just kogukonna haavatavamaid liikmeid. Seepärast figureerivad fotodel seksuaalvähemustesse kuuluvad näitlejad-modellid.

Üks 12 maalist jäi Pärnu. Nimelt “Püha õhtusöömaaeg”, mille uue kunsti muuseum lihavõttepühadeks tagatoast välja tõi. Muuseumi kuraator Mark Soosaar usub, et sellest võib kujuneda traditsioon. “Minu oletuste järgi oleme ainus muuseum maailmas, kellel on seeriast vaid üks foto,” arvas ta.

Tegemist on olnud ühe skandaalsema näituse ja kollektsiooniga. Soosaar meenutas, kuidas rootslanna ja tema väljapaneku tuleku eel kirjutas toonane praost peaministrile kirja, küsides, kuidas sellist asja Eestis lubatakse. Seepeale vastas peaminister, et Eesti põhiseaduse järgi on kirik riigist lahutatud ehk riik ei saa kiriku soove täita.

Ohlsoni maal osteti 1998. aastal kultuurkapitali abiga ära. Taies on tänini uue kunsti muuseumis, kuid seda näeb harva. Ent pühade ajal on võimalik maailmas nii kriitikat kui poolehoidu saanud pilti muuseumis kaeda. Pühapäeval viiakse teos hoiule, et see järgmisel aastal taas pühadeks välja tuua.