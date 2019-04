Kihnu elutöö­­ preemia ­laureaat, põline kalur ­Tõnni Kusti

Angerjat põlvini

Liivi lahe suurimal saarel meretuulte vallas sündinud, kasvanud, koolis käinud ja 15aastaselt kalurina alustanud hallipäise mehe turjal on üle kaheksa aastakümne, aga ta on sirge nagu mastimänd. Viimati käis Kusti mere­andi nõutamas aastat viis tagasi. Hommikupimedas hakkas püügipäevikut täitma, aga kuupäev ei tulnud meelde ja siis kargasid ­kalakaitseinspektorid talle turja. Lubasid kõva trahvi teha, kui Kusti neile veel ette juhtub. See võttiski talt leivakõrvase püügiisu. Ametimehed ei küsinud ­August Köstri käest, kuidas tema noorusajal oli Lemsi all nii palju angerjat, et poisike võis põlvini mereusside sees olla. Kuhu angerjad merest kadunud on, Tõnni Kusti seletada ei oska.