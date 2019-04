Polaarmatka läbinu: Nii fantastilist seiklust ei unusta kunagi!

Kelgukoerad said Maiu Lünekundile retke jooksul nii südamelähedaseks, et nendega hüvasti jättes poetas ta pisara.

Kui Lindilt pärit matkaentusiastile Maiu Lünekundile sai möödunud aasta lõpus selgeks, et tänu fännide abile on ta pääsenud meeletu tihedas konkurentsis Fjällräveni polaarretkele, valdas teda tohutu rõõm – “Eesti inimesed on nii toetavad, abivalmid ja kaasaelavad!”–, kuid ühtlasi jõudis kohale, et nüüd tuleb hoolega katsumuseks valmistuma hakata. Mitu kuud tegigi 30aastane matkasõber järjepidevalt nii jõu- kui vastupidavustrenni.