Kuidas me vanglast pääsesime

Saanud aru, et oleme kahe­kesi jäänud, tahab Mailiis kohe mind päästma lipata, märkamata, et meid eraldab klaas. Kuid oleme alla kirjutanud lepingule, et kõik, mis juhtub, on omal vastutusel. Seega ei anna paistes ninas süüdistada kedagi teist peale iseenda.