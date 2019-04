Katarina Reimaa: Kas ennetada, reageerida või surra?

Kuuleme lõputuid jutte Eesti, samuti Pärnu halvast klienditeenindusest, kuid tunnen, et ei saa sellega nõustuda. Oleme ­väga head teenindajad või teenijad, kui nii võib öelda. Küllap tuleb see hallist ajaloost, mis meie pärisosast veel kadunud pole.

Jättes kaugema ajaloo kõrvale ja vaadates lähiminevikku, võime märgata, et maailma teeninduskultuuris on toimunud nihe, mille tuntavus Eestis on kaheldav.