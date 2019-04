Galerii: Pärnu võrkpalliklubi teenis kodusaalis 1200 pealtvaataja silme all Eesti meistritiitli!

Pool tundi enne mängu algust ei leidunud enam Pärnu spordihalli parklas autole kohta. Need, kes ajastasid mängule saabumise täpselt avavileks, pidid saali jõudes hoolega istekohta otsima. Tõepoolest, kohalik spordihoone oli poolehoidjatest tulvil, ent üksikuid vakantseid istekohti siiski leidus.

Pärnakate nigel rünnakuefektiivsus teises geimis kandus kolmandassegi, kui kiirelt jäädi 2:5 taha. Siis ärkas Atu, kes tõi Pärnu kuuest punktist viis ja tabloo näitas juba Pärnu 8:7 edu. Vahepeal saabus info pealtvaatajate arvu kohta: 1200! Nassari äss geimi keskel viis suvepealinlased kahega ette (16:14), ent kaks silma hiljem oli seis jälle viigis. 20 silma sai esimesena täis Pärnu, Tartul oli neid 18. Otsustavad punktid möödusid põnevalt: ehkki Pärnu juhtis 23:20, oli peagi seis 24:24 viigis. Geimi lõpetas Švansi võimas rünnak (27:25) ja rahvas oli saalis püsti, sest meistritiitlist lahutas geimivõit.

Neljas geim algas tasavägiselt: 9:9. Siis tuli mõõn ja Tartu teenis viis (!) silma järjest. Peagi oli Tartu eduseis juba väga suur (20:13) ja Pärnu vajas selles geimis tiitlivõiduks juba imet. Avo Keel saatis platsile vahetusmehedki, kellest üks võttis välja Atu. Brasiilia kõmmutaja oli sellest niivõrd häiritud, et lajatas pingile istudes veepudelile nii, et see lendas kaugustesse. Mossis näoga vaatas ta, kuidas tiimikaaslased neljanda geimi 15:25 kaotasid.