Kord aastas Eestisse jõudes on ­linnapilt alati muutunud ja arenenud. Hooneid on kerkinud kui seeni pärast vihma. Üldpilt on euroopalikult moodne. Elektroonilised bussiliikluse tablood, kaardisüsteemid, iseteenindusautomaadid, liikuvad värvilised pildid kiireks infovahetuseks. Märksõnadeks “kergesti kättesaadavus”,“funktsionaal­sus”, “ajavõit”. Asjad saab aetud tehnoloogia vahendusel. Ja kõike seda saadab tunne, et justkui oleks kõik ­alati nii olnudki.