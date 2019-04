Decora ehituspood kolib peagi uude kohta

Uue hoone vajadus on seotud asjaoluga, et praegune ehituspood jääb kitsaks. Kaarsilla Kinnisvara arendusjuhi Viljar Jänese sõnutsi on rajatava ehitise kogupind ligemale 5000 ruutmeetrit. Uue poe valmimiseni jääb Decora avatuks senisel aadressil Lai 18.