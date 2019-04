Pärnu linnaorkesteri juubelihooaeg saab piduliku lõppakordi

“Tänavuse hooaja lõppkontserdiga tähistame oma 25 tegevusaastat, mis on igati paras täiskasvanuiga. Kontserdi kunstiline juht on orkestri armastatud ja kauaaegne peadirigent Jüri Alperten. Kava on igati suursugune ja võimas. Heameel tõdeda, et laval on kõrvuti orkestrandid algkoosseisust, pikaajalised koostööpartnerid ja uus põlvkond,” sõnas orkestri produtsent Helen Erastus.