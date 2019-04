Kadri Simson: Demokraatlike väärtuste kallale ei minda

Küllap ununes võidujoovastuses reformierakondlastel, et valimisjärgsel hommikul liitlasi nii ei leia, kui üks on ülemus ja teised peavad tänulikud olema laua taha kutsumise eest. Loomulikult on Reformierakond minevikus olnud mitme valitsuskoalitsiooni moodustamise arhitekt ja tal on vajalikke kogemusi keeruliste läbirääkimiste pidamiseks, kuid paraku meenutas seekord olukord pigem kahe aasta tagust seisu Pärnus.