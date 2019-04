Siiri Erala: Kes jagab sakutamislube?

Kas meil on siiski olemas lapsed, keda on õigus sakutada, kohad, kus jõu kasutamine on lubatud, ja olukorrad, kus samm hääletõstmisest edasi on okei, küsib Siiri Erala.

Sakutamisjuhtum Pärnu linnatänaval on saanud palju tähelepanu ja nüüdseks on eri osapooled jõudnud järeldusele, et õpetaja tegevuse tõttu kukkunud laps ei saanud haiget ja see, mis eelnes-järgnes episoodile, ei anna alust hukka mõista. Kannatanut pole, enam teiste ees ei tee ja teema lõpetatud. Kas ikka on?