Rekordilise rahvaspordiürituse peakorraldaja: Läbi aegade parim Luitejooks

Otsustasin 8,3kilomeetrisel tugevate tõusu- ja langusmeetriga distantsil võtta rahuliku tempo. Läksin läbima, mitte võistlema. Tagasihoidlikust jooksukiirusest sain aimu neljandal kilomeetril, kui nägin, et teisena finišeerunud Timmo Jeret tuiskas taamal mäest üles viimasele kilomeetrile. Võidumees Karl Mäe oli selleks ajaks ammu läinud. Viimased kaks kilomeetrit pak­kusid äkiliste tõusude ja langustega kehale mõnusa naudingu. Lausa nii mõnusa, et päev hiljem andsid reie­lihased igal sammul märku, et nad eksisteerivad.