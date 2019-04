Raie Valgerannas ­­ ajas kohalikud ärevile

Kohalik elanik, kes ei soovinud oma nime lehes avaldada, kohkus, kui nägi jalutuskäigul Valgeranda Doberani rannamaja lähistel veokeid palgikoormatega. Tegu on eramaaga, kuid ikkagi. Mõni nädal tagasi, kui töödega alustati, arvas ta, et randa viivast teest paremat kätt võetakse maha ainult ­võsa. “See on põline mets, seal kasvavad tammed. See on niimoodi laastatud. Kas nii tõesti tohib?” avaldas ta imestust.