Legendaarne jooksusari stardib taas

Kavas on 17 etappi. Nagu ikka alustatakse sarja Niidupargist ja 1,5 kilomeetrist. Suvel kolitakse rannaliivale kolme ­kilomeetrit läbima ja augustist juba­ Raeküla metsa viiekilomeetrisele ringile. ­ Viie- ­kuni kümneaastased vudivad 400–700meetrisel ringil, osaleda tohivad nooremadki, kuid neil aega ei võeta.

“Kõik on sama mis mullu, oleme konservatiivsed,” tunnistas peakorraldaja Priit Neeme, kes hakkas sarja vedama 1985. aastast. “Rajadki on meetri pealt samad, et edetabelid püsiksid.”