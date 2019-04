Pärnakad kutsuvad Iseseisvuse väljakule tantsima

Aastast 2013 on Eesti rahvatantsu- ja rahvamuusika selts (ERRS) korraldanud Vikerraadio saatel ühistantsimist, andes märku, et tantsukogemus on Eestis omaette väärtus. Pärnakad kogunevad sel puhul esmaspäeval Iseseisvuse väljakule võtma osa üleriigilisest tantsuõhtust, tantsides „Tuljaku“ eelkäijat, Kihnu pärimustantsu „Terve vald“.