Ekspert: Poest ostetud ratas tuleks hooldusesse viia

Mitu rattapoodi pakub uue jalgratta sõidukorda seadmise teenust. Küsimusele, miks peab tuttuuele rattale kohe hoolduse tegema, vastasid rattapoodide esindajad, et sageli pannakse tehases jalgratas kõigest kokku, see ei ole sõiduvalmis. “Kui ostate saiapätsi kõrvale toidupoest ratta, tuleks see veel rattapoodi hooldusesse tuua,” soovitas Veloteek OÜ jalgrattakaupluse klienditeenindaja Timmo Jeret. “Tehastes pannakse ratas ainult kokku, aga kõik on reguleerimata,” täpsustas Pärnu Ratas OÜ omanik Lembit Luusepp. Näiteks tuleb võtta vändad maha, vaadata, kas keskjooks ja vändasüsteem on ikka raami sisse kinni keeratud.