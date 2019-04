Teater R.A.A.A.M. poeb Pärnus sügavale hinge, aga nalja saab ka

Teatri R.A.A.A.M. kaks suve tagasi esietendunud lavastus “Praegu pole aeg armastamiseks” on killuke sellisest maailmast. Tükk on sümbioos vastanditest: Eesti näitlejad versus Udmurdimaa lavastaja, sõda versus rahu, armastus versus armukadedus, usk versus usu üle irvitamine.

Lustlik, see-eest sügavale hinge pugev tükk põhineb Brasiilia dramaturgi Guilherme Figueiredo näidendil “Maja, kus magas jumal”, mis udmurdi lavastaja Damir Salimsjanovi nägemuses on lustlik ja julge. Kuigi lavastus on küllaltki tekstikeskne, pälvis see Venemaal Jaroslavlis kogukonna heakskiidu.