Täiskasvanuikka jõudnud Pärnu linnaorkestril on veel pikk tee käia

Täna suursuguse kontserdiga oma 25. ehk juubelihooaega lõpetaval Pärnu linnaorkestril on seljataga pikem ajalugu, kui arvatagi söandame. Palgalised muusikud on tegutsenud Pärnus juba 15. sajandist.

Tänavuse hooaja lõppkontserdi kunstiline juht on orkestri armastatud eelmine kauaaegne peadirigent Jüri Alperten, soleerib Valle-Rasmus Roots. “Kava on igati suursugune ja võimas. Hea meel on tõdeda, et laval on kõrvuti orkestrandid algkoosseisust, pikaajalised koostööpartnerid ja uus põlvkond,” märgib Erastus. 25 tegevusaastat on tema arvates igati paras täiskasvanuiga.