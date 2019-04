Saates “Aktuaalne Pärnumaal” räägiti Pärnust ja kõrgharidusest

Jaakson viitas Pärnu linnapea Romek Kosenkraniuse varem raadios öeldule, et linna suund on toetada kolledži arengut, selleks et seal õpetataks uusi erialasid. Vilgats lisas, et koostööleppegi eesmärk on kasutada kolledžit enam nende erialade õpetamiseks, mida Pärnus on vaja, et noored inimesed jääksid siia tööle.