Ajakirjanik Martin Laine: Ma ei uskunud, et pean kontorist väljudes üle õla vaatama

Ehkki Martin Laine on ajakirjanduses vanuse poolest poisike – 26aastane –, on ta kirjutanud hulgi põrutavaid lugusid, viimati näiteks rahapesuskandaalist ja ekrelaste trollivabrikust. Muusikagurmaani ja laulukir­jutajat on üritatud häkkida, pedofiil on ta kohtusse kaevanud, loo avaldamise eest esitati 50 000­eurone kahjunõue. Teda on isegi ähvardatud: “Kas ma pean su, raisa, üles otsima?”