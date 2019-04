Sirle Matt: Soolapuhujad tuleb üle rääkida

Samal ajal mõistan täielikult, miks osa inimestest uhuu-meditsiini ehk posijate ja imerohtude, kristallide usku pöörduvad. Igasugustelt terapeutidelt, kelle meditsiiniliste teadmiste olemasolu on teadmata või kel need üldse puuduvad, nõu saada on erakordselt lihtne. Nood ravitsejad on kättesaadavad, jutule pääseb kergesti. Kedagi ei saadeta tagasi. Ikka on riiulist mõni kivike või pudelike võtta, isegi kui see on 100 eri vaevuse puhul ikka sama MMS. Hädalist kuulatakse nii pikalt, kui tollel raha jätkub.