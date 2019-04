Video: luiged mängisid ennastunustavalt pulmamängu

Lepanina hotelli töötaja teab rääkida, et luigeparved oma pulmamängude ja klõõritamisega on seal kandis tihe nähtus. Hotell on linnuvaatlejate seas kaunis populaarne. Praegugi peatuvat seal grupp linnuhuvilistest põhjanaabreid. Karnergi märkis, et hotellis olla eile olnud uhked objektiivid terrassile ja rõdudele üles seatud. Ilmselt oodati seda vaatemängu, mis leidis aset mõni kilomeeter kaugemal.