Olümpialootused pälvisid noorsportlase stipendiumi

„Kõigil valituks osutunud sportlastel on potentsiaali lüüa läbi tipptasemel ja saavutada kõrgeid kohti tiitlivõistlustel. Nad on paistnud silma pühendumise ja selgete eesmärkidega. Paljusid selle aasta kandidaate ühendab soov pälvida koht 2020. aasta Tokyo suveolümpiamängudel või 2022. aasta Pekingi taliolümpiamängudel. Meie soov on anda panus, et noortel sportlastel oleks muretum teekonda jätkata,“ rääkis ERGO juhatuse liige Tarmo Koll.