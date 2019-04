Pärnu Vapruse 17aastane kollkiprite hirm valiti esiliiga kuu parimaks mängijaks

Aprillis löödud kaheksa väravaga tõusis Tiismaa hooaja kogusaldo 11 tabamuseni. Pärnu Vaprus on sealjuures kogu tiimi peale löönud 17 väravat, mis tähendab, et liiga paremuselt teine väravakütt Tiismaa on löönud üle poole kodumeeskonna väravatest.