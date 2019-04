Pärnus talvitunud Runö teeb hooaja esimese reisi Ruhnu saarele

Lennuühendus on lõppenud, algab navigatsioonihooaeg.

“See on meile oluline sündmus,” selgitas Ruhnu vallavanem Andri Nõu, miks hooaja viimasele lennule lehvitatakse ning kooki ja kohvi pakutakse. “Kuigi ka lennuhooajal käisid valla tellimusel ning maanteeameti kulu ja kirjadega Ruhnu nii Panda kui Amalie, siis Runöga saame vajalikku ehitusmaterjali ja kütust saarele vedada sagedamini ehk neli korda nädalas.”

“Üldiselt on hooaja alguses kõik suvised nädalalõpu reisijapiletid mõlemal, nii mandri kui Saaremaa liinil välja müüdud,” ütles AS Kihnu Veeteede juhatuse liige Andres Laasma ja lisas, et Runö mai sõidugraafikus muudatusi ei ole, teenindatakse möödunud aastal kehtinud graafiku alusel.