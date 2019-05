Kulutuste vähendamine regionaalarengule Euroopa Liidu selle seitseaastaku rahastamisperioodil näitab, et Eesti läks kaasa mujalgi toimuva linnastumisega.

­Ääremaastumise artikli (PM 21. 03. 2019) järelkajas küsis kursusevennast vallavanem: noh, diagnoos pandud, aga ravi? Hea küsimus! Ja hea aeg, et anda ametisse astunud valitsusele soovitusi regionaalpoliitika tegemiseks. Õige droogi tarvis oleks paslik enne varasemad ravisegud ja nende mõju üle vaadata. Et rohtu võetakse alles siis, kui juba väga paha olla, tuleb maalida pilt, et mis saab, kui vanaviisi edasi panna.