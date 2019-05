Vennatapp korvpalliväljakul

Pärnakad on nelja parema hulka jõudnud viimasel kolmel hooajal, ent igal aastal on poolfinaalis tee peal ees seisnud Kalev/Cramo. Paraku ei aita nende vastu ussi- ega püssirohi, sest ligemale 1,4 miljoni eurose eelarvega tiim on koostatud tugeva VTB Ühisliiga tarvis, kus tänavu saavutati ajalooline play-off’i koht.