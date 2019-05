Eelmisel aastal täitis ajakirjanduse eriplaneeringute teema, aga avalikkuse ette on jõudnud vähe infot selle kohta, et praegune planeerimisseadus ja ehitusseadustik vähendasid võrreldes 2015. aasta eelse olukorraga kodanike kaasarääkimise õigust. Varasem arutelukeskne detailplaneeringute koostamise asendumine kirjaliku menetlusega on asja üks pool, aga hoopis tõsisem on see, et üha sagedamini proovitakse planeerimismenetlust projekteerimistingimuste väljastamise abil üldse vältida.