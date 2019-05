Omapärase kümnevõistluse sarja avaetapil osales 55 last

11–12aastaste tütarlaste võistlusel osales 15 kergejõustiklast ja esikuuik on pärast kahte ala nii koos, et järgmistel etappidel on oodata väga põnevaid duelle. Vaid liider, Lihula koolis õppiv Helena Klimpuš, kes sai sprindis kirja 9,8 ja kaugushüppes 3.48 ning teenis 961 punkti, on veidi teistel eest ära läinud, kuid järgmisete kohtade nimel püsib kõva konkurents. Teist kohta lahutab seitsmendast ainult 60 punkti, mis sprindidistantsil mõõdetav umbes 0,3 sekundiga. Teist-kolmandat kohta jagavad 795 punktiga Kõmsi koolis õppiv Gloria Lepik ja Lihula gümnaasiumi õpilane Lisandra Neeme. Lepik jooksis 60 meetrit 10,2 ja hüppas kaugust 3.23. Neeme läbis 60 meetrit 10,1ga ja kauguses sai kirja 3.11. Neile hingavad väga väikeste vahedega kuklasse Klaudia Žandarova Lihula gümnaasiumist, Liis Kaisel Virtsu koolist, Helena Kukispuu Kõmsi ja Kertu Kesküla Virtsu koolist.