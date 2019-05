Piltuudis: Poseidon tassis vutistaadionile tonnide viisi liiva ja turvast

Klubi juhatuse liikme Martin Kuldmäe sõnade kohaselt laotati konarlikule platsile viis tonni liiva ja turvast ning rulliti see siledaks.

“Nii siledaks kui piljardilaud väljakut veel ei saanud, aga suuremad lohud ja muhud said tasandatud. Silumist ja tasandamist jätkub veel kevadeks või paariks,” seletas Kuldmägi.

“Oleme võtnud eesmärgiks mängida sel aastal staadionil vähemalt üks ametlik mäng, olgu see esindusmeeskonna või mõne noorteesinduse oma,” ütles Kuldmägi. “Loodame, et saame sel aastal tuua staadionile ka mõne treeningu.”

Nii heasse seisukorda, et staadion võetaks igapäevasesse kasutusse, loodab klubi jõuda järgmisel või ülejärgmisel aastal.

“Võrreldes sellega, milline see plats nägi välja 2016. aastal, kui hakkasime liivast ehitusprahi ladustamise platsi staadioniks ehitama, on see nagu öö ja päev – siis oli seal kuivanud liiv ja vohas malts,” ütles Kuldmägi.