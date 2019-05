Päästeamet soovitab talgulistel heita pilgu veeohutusstendidele

Kui läheduses on veeohutusstendid, mis mõni aasta tagasi just “Teeme ära!” raames püstitati, on hea kontrollida nende korrasolekut. Suvi ei ole enam mägede taga ja selleks tasub juba praegu valmis olla, kontrollides üle oma piirkonna ujumiskohad. Ohuolukorras abistav veeohutusstend peaks olema terve, infotahvli ja numbriga ja selle juures peavad olema esmased päästevahendid: päästerõngas ja viskeliin. Kui stendil esineb puudusi, tuleb sellest teatada telefonil 1524.