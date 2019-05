Räägitakse sellest, et mitte kuskil mujal ei põletata nii palju prügi kui Eestis ja Eesti ei täida Euroopa Liidu nõudmisi prügikäitlusel. Milles siis probleem peitub? Kus on lahendus? Usun, et probleem on paljuski inimese omaenda mõtteviisi murdmise keerukuses.