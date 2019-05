Tulevase riigimaja remondiks otsitakse hankega projekteerijat

Projekteerimise käigus koostatakse Akadeemia 2 uus ruumiplaneering ja ajakohastatakse hoone tehnosüsteemid. Maja on on viiekorruseline ja pinda on seal 1652 ruutmeetrit.

Rahandusministeerium koostöös Riigi Kinnisvara ASiga käivitas riigimajade projekti 2017. aastal. Pärnusse on kavandatud kokku kolm riigimaja: seesama kunagine maavalitsuse hoone, keskkonna- ja põllumajandusmaja Roheline 64 ja Õhtu põik 5. Riigi Kinnisvara ASi kommunikatsioonijuht Mariliis Sepper sõnas, et Õhtu põik 5 projekteerimis-ehitushanke leping on sõlmitud. Ehitustöödega on plaanis alustada suvel. Tööd hõlmavad hoonet tervikuna, millest tingituna valmib maja selle aasta lõpuks. Prokuratuur koliks sisse sügisel.