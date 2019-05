Mare Mätas: Kirjutatud seadus tapab ära kogukonnaõiguse

Musta villakasukaga talleke tirib lutti veel siis, kui piim otsas. Lambaema hülgas oma lapse ja nüüd arvab too, et Mare ongi ­tema pärisema, kelle tütarde pandud nimi Timmu kõlab õigeusu juurtega saarel teisiti.

Lambad sobivad Kihnu maastikule ja täidavad maahooldajatena tähtsat ülesannet, tõrjudes võserikku. Liha kulub oma toidulauale, kuid villa lõngaks vahetamine pealinna külje all Raasiku villavabrikus läheb meretagustel nii kalliks, et neil on mõistlikum kördilõngad osta.